Livanova di Saluggia, nubi all'orizzonte? "Trasferimento temporaneo"

Livanova precisa che lo spostamento a Vancouver di una parte della produzione di valvole biologiche, 1300 valvole Perceval su un totale di 4000 valvole biologiche, è una misura temporanea, conseguenza dell’aumento di domanda di anelli per annuloplastica, per la cui produzione sono necessarie cucitrici esperte.

Saluggia dispone di tali cucitrici che operavano appunto sulle valvole Perceval e questa misura contingente risponde ai lunghi tempi di formazione necessari per addestrare nuove cucitrici sfruttando la capacità produttiva in eccesso dello stabilimento di Vancouver, in grado di produrre temporaneamente valvole Perceval, ma non anelli per annuloplastica.

LivaNova opera con flessibilità per garantire la profittabilità del proprio business e dello stabilimento di Saluggia, adattando le proprie attività alle fluttuazioni della domanda dei vari prodotti.

Si tratta quindi di una misura temporanea senza impatti sui livelli occupazionali.

LivaNova PLC è una società globale di tecnologia medica e innovazione fondata su quasi cinquant’anni di esperienza e un impegno incessante nel fornire speranza ai pazienti e alle loro famiglie attraverso tecnologie mediche innovative, offrendo miglioramenti che cambiano la vita sia per la testa che per il cuore. Con sede a Londra, LivaNova impiega circa 4.000 dipendenti ed è presente in oltre 100 paesi a beneficio di pazienti, operatori sanitari e sistemi sanitari in tutto il mondo. LivaNova opera con due business unit: cardiovascolare e neuromodulazione, con sede operativa rispettivamente a Mirandola (Italia) e Houston (Stati Uniti).