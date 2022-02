SALUGGIA. La multinazionale Microport, a cui LivaNova (ex Sorin) quattro anni fa aveva ceduto per 190 milioni di dolleari il settore Cardiac Rhytm Management, ha comunicato alle rsu di aver avviato una procedura di licenziamento per 28 dipendenti. Altri 45 erano già stati “accompagnati” fuori dallo stabilimento saluggese nel 2019, e ora in Italia ne rimanevano 168 a Saluggia e 58 a Milano. La procedura riguarda solo lavoratori del sito di Saluggia: 21 operai e 7 impiegati.

La scorsa settimana, dopo aver dichiarato due scioperi da due ore, le rappresentanze [...]



