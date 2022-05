Le “Minivoci”, il concorso canoro organizzato dall’Oratorio saluggese, torna in presenza. L’edizione 2022 si terrà infatti al cinema dell’oratorio sabato 21 maggio alle 21. Dopo gli anni di pandemia il concorso vedrà quindi la presenza di cantanti, giuria e spettatori. Il concorso è aperto a tutti i bambini e ragazzi dalla scuola materna alla seconda media. I partecipanti saranno divisi in categorie, in base al numero di concorrenti. L’iscrizione costa 3 euro, che saranno utilizzati dagli organizzatori per l’acquisto dei premi.

