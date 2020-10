SALUGGIA. L’azionista PrimeStone ha sollecitato il management a «vendere o smantellare il settore valvole cardiache»

Gli azionisti di LivaNova non sono soddisfatti e chiedono all’azienda misure drastiche per migliorare i fatturati: vendere o chiudere la produzione di valvole cardiache e cardiopolmonari. E’ quanto emerge da una lettera inviata lo scorso 12 ottobre al consiglio di amministrazione di LivaNova da parte di [...]



