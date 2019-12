SALUGGIA. Lavoro: LivaNova ritira esuberi per stabilimento

La LivaNova ha annunciato il ritiro della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito produttivo di Saluggia (Vercelli). Lo comunicano i sindacati al termine della riunione che si è tenuta oggi con i vertici dell’azienda. La LivaNova, a fine novembre, aveva annunciato la decisione di spostare la produzione di un tipo di valvole cardiache biologiche in Canada; la ristrutturazione del ramo di azienda avrebbe comportato l’esubero di 83 dipendenti dello stabilimento vercellese, che ricade nel comprensorio di Sorin. I dipendenti avevano protestato di fronte alla sede di Confindustria Vercelli Valsesia. “Questa è senza dubbio una bellissima notizia – commenta il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero -, e rappresenta una vittoria per tutto il territorio che in modo unito ha contrastato, fin dal 20 novembre, questa assurda decisione. Ciò non deve però indurci a smettere di lavorare alla strategia che in questi giorni si sta tracciando per lo sviluppo e la salvaguardia del Comprensorio Sorin di Saluggia”. Soddisfatto Gianluigi Guasco della Uil: “Grazie alla tenacia dei lavoratori, LivaNova ha ritirato i licenziamenti. Abbiamo vinto”.

Lavoro: Gavazza (Lega),retromarcia LivaNova vittoria impegno

“La vittoria dei dipendenti è la vittoria di tutti coloro, Regione in primis, che si sono impegnati per garantire 83 posti di lavoro. Sono contento che Livanova abbia fatto un passo indietro, permettendo così a queste famiglie di uscire dallo sconforto. In ogni caso seguiremo ancora l’evolversi della situazione”. Così il leghista Gianluca Gavazza, esponente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, commenta il ritiro della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito produttivo di Saluggia di LivaNova

Lavoro: LivaNova, Riva Vercellotti (FI), non abbassare guardia

“Esprimo la mia soddisfazione per il ritiro della procedura di licenziamento per gli 83 dipendenti dello stabilimento di Saluggia di Livanova. Nelle scorse settimane mi ero attivato insieme con l’assessore al Lavoro Elena Chiorino per scongiurare l’ennesima serrata che avrebbe comportato pesanti conseguenze anche nell’indotto”. Lo afferma il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, esponente di Forza Italia. “Ora non abbassiamo la guardia – afferma Vercellotti – insieme con l’assessore stiamo lavorando per difendere e sostenere il comprensorio delle alte tecnologie mediche, dell’innovazione e della ricerca presenti nel territorio e che costituiscono una eccellenza piemontese”. “Siamo già in contatto con l’Università di Torino – aggiunge – per avviare un progetto di rilancio dell’area”.

