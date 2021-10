Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. Niente Sagra del Fagiolo, nemmeno quest’anno. La manifestazione – che nel 2019 era giunta alla settima edizione – aveva subito una battuta d’arresto nell’ottobre 2020 quando, a causa della pandemia, il Comune aveva deciso di annullarla, sperando di poterla riprendere nell’autunno successivo.