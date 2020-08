SALUGGIA. La Pro Loco costretta a gettare la spugna: quest’anno non organizza “Al dì dla festa”

«Quest’anno “Al dì dla festa” non ci sarà. Come direttivo – annuncia il presidente della Pro Loco di Sant’Antonino, Elia Dalmasso – siamo costretti a prendere questa importante decisione a malincuore».

La festa patronale della frazione, tradizionale appuntamento estivo che da sempre richiama buongustai e amanti del ballo da molti paesi del circondario, era in programma dal 21 al 25 agosto, «ma purtroppo – spiegano dal direttivo – siamo costretti a cancellare gli eventi. E’ una scelta che ci costa molto, ma purtroppo non ci è possibile organizzare le serate danzanti ed enogastronomiche così come le abbiamo sempre conosciute. E’ una scelta difficile per tutti noi, perché significa privare l’intera comunità di un appuntamento che negli anni saputo riscuotere un enorme successo non solo tra i santantoninesi, ma anche tra le comunità dei i paesi limitrofi. L’accoglienza e l’ospitalità che in questi anni abbiamo saputo costruire stavano infatti richiamando sempre più persone da fuori.

Non ci sarà nemmeno – proseguono – il motoraduno, che in questi anni, con la preziosa collaborazione del nostro compaesano Fortunato Giacobbe, stava riscuotendo sempre maggior successo».

«Avere la piazza completamente vuota durante i giorni previsti dalla festa sarà purtroppo brutto e triste per tutti. Per questo motivo, con il Gruppo Ragazzi e la Banda Musicale ci siamo ritrovati per decidere di fare comunque qualcosa, per poter rendere meno triste e amaro questo agosto, caratterizzato dalla nostra Patronale. Domenica 23 agosto, giorno del Santo Patrono, la Banda diretta dal maestro Enrico Negro intratterrà tutti con la sua musica. Al termine della messa delle 11,15, non potendosi svolgere la processione, i musici intratterranno i presenti sul sagrato della chiesa suonando alcuni brani. Alle 21, in piazza, ci sarà poi un concerto della Banda con musiche ballabili (è consentito il ballo tra congiunti), nel rispetto comunque delle normative previste (distanziamento dei posti a sedere, mascherine, ecc.).

Invitiamo tutti a partecipare a questo unico evento in programma per la Patronale 2020, con la speranza di poter tornare tutti insieme a fare festa come abbiamo sempre fatto, già dalle prossime manifestazioni che come Pro Loco abbiamo sempre organizzato a Sant’Antonino, come la castagnata del prossimo autunno. Diamo tutti appuntamento sin da ora per “Al dì dla festa 2021” – concludono i membri della Pro Loco – con l’auspicio che si possa tornare quanto prima alla normalità, così da poter fare festa tutti insieme».

