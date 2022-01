SALUGGIA. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per realizzare un sito che sostituirà quello attuale nei pressi dei locali comunali di via Don Carra.

In un terreno di proprietà comunale vicino a via Gametto sarà allestita una zona delimitata da recinzioni metalliche, a cui si accederà da una strada di collegamento in ghiaia. All’interno saranno posizionati i rimorchi scarrabili in cui conferire i rifiuti ingombranti suddivisi per categoria.