SALUGGIA. La nuova avventura di Marco Leone

L’inarrestabile Marco Leone si appresta a realizzare una nuova avventura: il “Cammino di Oropa”, un interessante trekking durante il quale i partecipanti potranno contare solo sulla loro forza di volontà e su quella delle loro gambe per arrivare a destinazione.

“Visto che il trekking è piuttosto lungo e che siamo nel periodo della festività dei morti avevo pensato di chiamarlo ‘Dead Trek’ – racconta ridendo -. Ma ho poi optato per ‘Cammino di Oropa’, direi che ci sta anche questo come nome – ride ancora -. Si tratta di un trekking di 77 chilometri da fare ‘no stop’. La partenza è prevista nella serata del 31 ottobre da Saluggia e da qui, attraverso strade sterrate, si raggiungerà Villareggia dove ci si innesterà sul percorso dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Si transiterà a Moncrivello, Maglione, lago di Viverone e giunti a Cavaglià si incontrerà ‘Il cammino di Oropa’ che arriverà da Santhià. Si proseguirà sulla Serra di Ivrea passando per il Monastero di Bose a Magnano, poi via verso Netro, Sordevolo e il Santuario di Graglia. Ultimo sforzo e si arriverà ad Oropa” racconta.

L’idea del trekking è quella di portare al Santuario una preghiera multietnica (induista, buddista, animista, mussulmana, cristiana, ebraica e ortodossa) dato il difficile momento che stiamo attraversando. Alla fine ci sarà da mangiare un’ottima polenta, premio per tutti i sopravvissuti… come li definisce scherzosamente Marco.

Si può partecipare a tutta la traversata o a un tratto più breve, a seconda del proprio allenamento.

Per info scrivere all’indirizzo e-mail www.intothewildspirit.org oppure chimare il 3479823297.

