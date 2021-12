SALUGGIA. Proseguono gli eventi natalizi a Saluggia. Dopo la gara di panissa di sabato 18 dicembre, il prossimo appuntamento de “La magia del Natale” organizzato dal Gruppo Ragazzi Sant’Antonino è previsto per giovedì 23 dicembre, nella sede del PuntoLibro della frazione saluggese. Nell’occasione i volontari del centro proporranno varie letture per i più piccoli nella nuova ludoteca, mentre Babbo Natale distribuirà doni ai presenti di tutte le età. In serata, all’Oratorio Parrocchiale, la Banda terrà un concerto.

Un’altra importante iniziativa riguarda il presepe allestito in piazza Parrocchiale, sotto la tettoia. Quest’anno, infatti, il Gruppo Ragazzi Sant’Antonino ha deciso di restaurare le antiche statue del presepe, di proprietà della Parrocchia e acquistate dalle Dame Cattoliche nel 1938, grazie alle offerte della popolazione. E sempre con le offerte l’associazione cercherà di dare nuova vita al presepe: «All’epoca – spiega il presidente del gruppo, Daniele Drusian – il presepe costò 509 lire. Per il Natale 2021 abbiamo deciso di restaurare tutte le statue che lo compongono, esponendo un cartello davanti ad ognuna di esse con il costo da sostenere per il ripristino». Le statue sono state “battezzate” con nomi di fantasia, per essere facilmente riconoscibili dai cittadini, che avranno la facoltà di contribuire alle spese di restauro. «Le persone – conclude Drusian – possono adottare interamente la statua scelta, oppure una sola parte, o fare un’offerta per il restauro. Le statue scelte verranno restaurate e avranno una targhetta con il nome del benefattore».

