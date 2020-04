SALUGGIA. La DiaSorin ha completato gli studi per il lancio del nuovo test sierologico

Nuovo passo in avanti di DiaSorin, multinazionale saluggese, nella ricerca per la diagnostica legata all’emergenza Covid-19. Dopo il via libera al test rapido di due ore, il gruppo ha annunciato di avere completato presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un [...]



