La scorsa settimana sono state celebrate le esequie di Angelo Lesquier, 86 anni, sassofonista della banda della frazione Sant’Antonino, sodalizio di cui per vent’anni è stato anche membro del consiglio direttivo in qualità di cassiere.

«Abbiamo perso – lo ricordano gli altri musici – un valoroso elemento del nostro complesso bandistico. Angelo, per noi giovani “nonno Angelo”, ci accoglieva in Banda sempre con un sorriso, con una battuta allegra. Quanti momenti felici abbiamo passato in sua compagnia».

La musica era una passione che Angelo aveva ereditato dal padre Ercole, che si dilettava con [...]