SALUGGIA. In Consiglio aliquote Imu e tariffe Tari

Il sindaco Firmino Barberis ha convocato il Consiglio comunale per giovedì 17 settembre alle 18,30, presso i locali dell’ex cinema. All’ordine del giorno saranno l’approvazione delle tariffe della Tari e delle aliquote Imu, l’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, l’approvazione del regolamento generale delle entrate comunali e una variazione di bilancio inerente all’emergenza Covid-19, oltre a comunicazioni varie. Nessuna notizia invece sulla mozione presentata dalla minoranza, la quale chiede la revoca delle deleghe da assessore al vicesindaco Libero Farinelli, a causa soprattutto della situazione cantieri e lavori pubblici in paese.

Commenti