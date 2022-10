Inizia giovedì 6 ottobre l’anno accademico 2022/’23 dell’Università della Terza Età, organizzata come sempre dall’associazione Vita Tre. Gli incontri si tengono il giovedì alle 15 al Centro Vita, in via Senator Faldella.

Giovedì 6 sarà presentato il programma delle conferenze, a cui seguirà la prima: Giampiero Momo, già relatore nella scorsa edizione, parlerà de “Il viaggio riprende”, con la proiezione di immagini di Cile, Giordania e Baja California.

L’incontro successivo, giovedì 20 ottobre, sarà su “Admanvis. Ricordi autobiografici di Giovanni Graglia”, con Giulio Graglia e Sabrina Gonzatto.

Due gli appuntamenti a novembre: il 3 con “Un passo tira l’altro”, camminando con Marco Leone, e il 17 con “Le vie d’acqua di Saluggia e dintorni”, a cura del ciglianese Agostino Pino.

Il 1° dicembre Maria Cicconetti parlerà di “Mani che curano (ovvero la pranoterapia)”, mentre il 15 Pier Paolo Balzaretti terrà una relazione sul tema “Percorsi della fede: viaggio nei grandi santuari: Lourdes, Fatima, San Giovanni Rotondo”.

Si riprenderà poi a gennaio: il 12 la moncrivellese Elda Viletto su “Alla ricerca del cibo perduto. Nutrizione e salute”, il 16 Mirta Bonora con “Imparare a conoscere le erbe terapeutiche”.

Il 9 febbraio maria Josè Fava di “Libera” interverrà in occasione della “Giornata delle memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. la mafia al nord”, e il 23 Rosanna Concas parlerà de “La Repubblica Italiana e i suoi fondamenti”.

Le lezioni proseguiranno a marzo: il 9 Alina Salto parlerà di “Elsa Morante e La storia”, il 23 Aurelia Matteja presenterà il suo libro Oltre le spighe dorate. Il 13 aprile l’ospite sarà l’avvocato Alessandra Bonino. Vi sarà poi, nella tarda primavera, un trattenimento a chiusura dell’anno accademico.

Anche quest’anno sono previste una visita culturale, con data e meta ancora da definire, e le uscite al Teatro Regio di Torino: il 21 dicembre si andrà a vedere il balletto Lo schiaccianoci di P. Caikovskij, e appena possibile sarà comunicato il programma della stagione operistica 2023.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’ufficio a Casa Sereno o chiamare il 389.6981055.

