Domenica 30 ottobre al Palazzetto dello sport di via Ponte Rocca si disputerà il “Torneo della tegola”, manifestazione a scopo benefico organizzata dell’Oratorio Mazzetti, così denominato perché nato per raccogliere fondi per rifare il tetto dell’oratorio stesso.

Ogni squadra dovrà disputare partite di tre sport: pallavolo, basket e calcio a 5. Ci sarà il pranzo convenzionato, al quale possono partecipare anche gli accompagnatori.

Per partecipare al torneo è necessario avere almeno 16 anni, formare una squadra mista da 6 a 9 giocatori, avere almeno due donne per squadra (e almeno una sempre in campo) e preparare una torta (per la gara). Ogni squadra deve scegliere il nome e una maglia di un colore unico per distinguersi dalle altre.

Il ritrovo è alle 8,30, l’inizio delle partite alle 9, la pausa pranzo a mezzogiorno, la gara di torte alle 17,30. L’andamento delle varie partite e della classifica generale potrà essere seguito live tramite l’app Coppa Facile disponibile sia per Android che per iOS.

Le iscrizioni si ricevono online sul sito dell’Oratorio: partecipare costa 10 euro a testa (più 5 per il pranzo).

