SALUGGIA. Come sta il sindaco Firmino Barberis? In paese sono in molti a chiederselo. Il primo cittadino – che tra qualche mese terminerà il suo secondo mandato – infatti non compare in pubblico e non partecipa alle sedute di Giunta e di Consiglio comunale da oltre due mesi, da quando a fine maggio ha avuto un malore. Da allora risulta sempre “assente giustificato”.