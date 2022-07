Il 29 aprile scorso la ditta Sodexo, che gestisce il servizio di refezione scolastica, ha protocollato in Comune una “richiesta di compensazione dei maggiori costi di gestione”, “con decorrenza dal 1.1.2022” (quindi retroattiva), “a causa dell’intervenuta modifica delle condizioni di mercato, come conseguenza della pandemia sanitaria e del protrarsi degli eventi bellici in corso”.

Nella seduta del 1° luglio la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Libero Farinelli, ha autorizzato “il riconoscimento dell’aumento del 6,4% sul costo del singolo pasto”, “con decorrenza da gennaio 2022 ad agosto 2022”.