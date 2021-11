SALUGGIA. Sono state celebrate ieri, lunedì 8 novembre, le esequie di Enrico Adduci, mancato all’età di 85 anni. Adduci, nato a Roma, geometra, si era trasferito a Saluggia nel 1958, dove era venuto a lavorare per la Montecatini nel cantiere degli impianti nucleari: esperienza che qualche anno fa aveva raccontato in un’intervista inserita nel documentario Là suta – La nostra eredità nucleare in un triangolo d’acqua.

A Saluggia si è sposato, ha avuto due figli e da allora ha sempre vissuto in Piemonte. Si era dedicato alla libera professione e per molti [...]