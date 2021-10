Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. Il Presidio Libera “Giuseppe Di Matteo” organizza per giovedì 7 ottobre, alle 21 all’Oratorio “Mazzetti”, l’incontro “I vent’anni di Afghanistan”. Interverrà Domenico Quirico, giornalista inviato di guerra de La Stampa.

Nato ad Asti nel 1951, Quirico è autore di numerosi libri, da Squadrone bianco. Storia delle truppe coloniali italiane, del 2003, a La sconfitta dell’Occidente, con Laura Secci, del 2019.

Ha raccontato il Sudan, il Darfur, la carestia e i campi profughi nel Corno d’Africa, l’Esercito di Resistenza del Signore in Uganda, ha seguito le Primavere Arabe, dalla Tunisia all’Egitto, è stato più volte in Libia per testimoniare la fine del regime di Gheddafi. Ha coperto per tre volte la guerra in Mali, è stato in Somalia e più volte in Siria.

L’ingresso è libero ma occorre essere muniti di green pass.

