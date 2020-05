SALUGGIA. Il docu – film di Marco Leone ora anche nella versione in inglese

“Accanto scorre il fiume” è un docu – film che racconta il viaggio a piedi di Marco Leone, lungo il grande fiume Po. La partenza a Pian del Re, presso Crissolo, dove c’è la sorgente del fiume più lungo d’Italia. Da qui Marco ha seguito il suo tragitto lungo le sponde, ha camminato su argini, golene, garzaie, ha attraversato città d’arte quali Pavia, Piacenza, Mantova e Ferrara per arrivare alla sua foce e, esattamente, al Faro di Goro, presso l’Isola dell’Amore nel Parco del Delta del Po.

“Attraverso il docu – film ho voluto valorizzare il territorio e incentivare un turismo ‘slow’ e consapevole, che permetta di assaporare la geografia in tutti i sui aspetti, favorendo così l’incontro fra le persone che abitano sul territorio” spiega.

Visto il buon successo riscosso si è pensato di produrne una versione in inglese, dal titolo “Besides flows the river”. “Sono felice del risultato ottenuto e di questa nuova versione del docu – film – dichiara Marco Leone -. Alla produzione hanno collaborato Carola Campana, doppiatrice di professione, e un artista di fama internazionale quale Hugo Race, che ha lavorato e suonato anche con Nick Cave. I testi sono stati tradotti da Valentina Vecchio. Le registrazioni sono state fatte in studio a Cavagnolo ( studio “Confine del bosco”) e in Australia. Le musiche sono di Davide Tosches e il video a cura di Massimo Pasteris, Cristian Crudo, Emanuele Briganzoli e dal sottoscritto. Al progetto hanno collaborato Alessandra Momo, Franco Prunotto e Nazzarena Biffi. Ringrazio tutti, di cuore” aggiunge.

La versione italiana del docu – film è stata iscritta a numerosi Festival: “Valsusa Film Festival” (qui il docu – film è già stato selezionato), “Festival CinemAmbiente” Torino, “Orobie Film Festival”, “Firenze Film Festival”, “Nuovi Mondi Festival” Cuneo e “Sondrio Festival”. Ora lo si sta iscrivendo alle selezioni di Film Festival stranieri: in Belgio, Irlanda, Repubblica Ceca, India, Spagna, Germania, Portogallo e Perù.

Un docu – film da vedere, per perdersi nella bellezza della natura e guardarla con altri occhi.

