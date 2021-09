Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. Nell’ambito dell’VIII Stagione concertistica “Percorsi barocchi e classici sulla Via Francigena e nelle Terre del riso 2021”, e in occasione della 6a edizione della Settimana Vivaldiana nazionale, domenica 12 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Grato l’Orchestra da camera italiana “Antonio Vivaldi” eseguirà “I Concerti della Natura” del grande compositore e violinista veneziano; direttore al cembalo Roberto Allegro.

L’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, fondata nel 2010 è formata da musicisti provenienti da varie ed importanti esperienze artistiche in Italia ed all’estero con particolare riferimento al settore della prassi esecutiva barocca anche con strumenti d’epoca.

L’orchestra, diretta fino dalla sua fondazione dal maestro Roberto Allegro, è balzata da subito all’attenzione della critica musicale per le raffinate ed accurate esecuzioni del repertorio barocco italiano, con particolare riferimento alla Scuola Barocca veneziana e napoletana.

Si è esibita in importanti sale da concerto e per prestigiose Istituzioni musicali in Italia e all’estero, e dal 2018 è l’orchestra stabile della “Settimana Vivaldiana nazionale”. L’orchestra ha anche collaborato con importanti e prestigiosi solisti quali il violinista Piero Toso, i pianisti Bruno Canino ed Antonio Ballista, l’oboista Carlo Romano, i flautisti Enzo Caroli e Filippo Staiano, e molti altri, ottenendo consensi di critica e di pubblico.

