SALUGGIA. Tra i sindacalisti che hanno partecipato all’incontro con i vertici di Corcym c’era anche Gian Luigi Guasco, segretario UilTec, che non nasconde il proprio disappunto: «E’ stata una riunione inutile.

Ci hanno ribadito le stesse cose degli ultimi mesi. Non c’è un piano per il futuro e non ci sarà almeno fino a febbraio, forse marzo. Cosa faranno, annunceranno i piani a breve termine assieme a un piano di esuberi, con conseguenti licenziamenti? Speriamo di no, ma rimaniamo in vigile attesa e pronti al peggio».