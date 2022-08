In paese ci si prepara per la patronale di San Grato, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre.

La festa inizierà venerdì 2 alle 20,30 in piazza Francesco Donato, con la gara di pinnacolo a baraonda organizzata dall’associazione Vita Tre. Alle 21,30 in piazza del Municipio prenderà il via la “Noche latina”, con Passion Dance di Mirko Mason.

Sabato 3 a partire dalle 15 al Canale Farini sarà possibile effettuare prove di canoa con il Canoa Club Saluggia. Alle 17 inizierà “Saluggia di sera”, con negozi, bar e ristoranti aperti ed esposizione degli artisti locali in via Lusani. Alle 19.30 in piazza Don Pollo sarà possibile gustare la panissa del Consorzio Tutela del Fagiolo. La serata si concluderà in piazza del Municipio, con “Deviazioni spappolate”, tributo a Vasco Rossi.

Domenica 4 alle 10 in chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa in onore del patrono, a cui seguirà la processione con la Banda musicale “Don Bosco”. Alle 17 inizierà “La festa an cuntra granda”, con negozi aperti, punti ristoro e street food, mercatino degli hobbisti e animazione musicale. Dalle 19,30 in piazza Don Pollo sarà possibile assaggiare il fagiolo di Saluggia, offerto dalla Famija Salugiina. Alle 20 in via Roma ci sarà il raduno di auto tuning Piedmont Motors. La serata si concluderà alle 21,30 in piazza del Municipio con la dance della Shary Band.

Lunedì 5 alle 15, nel cortile di Palazzo Appiani si svolgeranno giochi per i più piccoli, a cura di Franco Barbero. Alle 19,30 in oratorio sarà possibile gustare “la panissa di San Grato”, in collaborazione con il Gruppo Alpini. Alle 21.30, sempre in piazza del Municipio, si balla con Enrico Negro e la musica dal vivo.

La patronale si concluderà martedì 6 alle 12.30 al Centro Vita, con il tradizionale “pranzo di San Gradinet” organizzato da Vita Tre.

Per tutta la durata della festa sul piazzale della stazione funzionerà il luna park.

Mostra di “Fransot” e spettacolo teatrale

In occasione della patronale di San Grato l’associazione Vita Tre allestisce, al primo piano di Casa Sereno, una mostra retrospettiva del pittore saluggese Aldo Momo “Fransot” (1906-1995): inaugurazione alle 16 di sabato 3.

Domenica 4 alle 16,30, poi, Vita Tre con l’associazione culturale Teatro a Canone rappresenterà sul sagrato della chiesa di San Bonaventura lo spettacolo A cuore aperto. Inchiesta sull’amore.

