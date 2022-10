L’Asd Gruppo Sportivo Sorin organizza una gita a Gardaland per sabato 29 ottobre. La partenza è prevista al mattino alle 6 dal piazzale della stazione, La partenza per il rientro dal parco divertimenti è invece fissata per le 20. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto. La quota di partecipazione è di 55 euro; per partecipare occorre chiamare Laura Scuteri al 349.3911592 o Deborah Boscaro al 340.7242592.

