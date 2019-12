SALUGGIA. Folla al Politeama per il docufilm Accanto scorre il fiume

Mercoledi 18 dicembre 2019 presso il cinema “Politeama” è stato proiettato il film documentario Accanto scorre il fiume del saluggese Marco Leone. Gremitissima la sala: più di 300 persone hanno assistito alla proiezione.

Il docufilm è l’emozionante descrizione di un viaggio in solitaria dalle sorgenti alla foce del Po. Alla fine della proiezione c’e’ stato un dibattito con il protagonista e le varie persone coinvolte nella produzione di questo documentario. Marco ha sottolineato come l’impresa è alla portata di tutti e non sia stata compiuta da un superuomo. Spesso con la fretta di raggiungere la destinazione si perde la bellezza del viaggio, questo film fa riscoprire come è bello ed istruttivo gustarsi anche il viaggio, reso possibile dall’averlo fatto a piedi, questo permette di godersi meglio il paesaggio e la natura che ci circonda e riscoprire che esiste ancora l’accoglienza e poter sentire le storie di molta gente che ha trascorso una vita “Accanto al fiume”. L’uomo è nato nomade e quindi il corpo è abituato, contrariamente a quanto si pensa, a camminare e spostarsi e si autorigenera dopo una giornata di cammino.

Il film è stato selezionato per l’Asti film festival, kermesse internazionale. Per realizzarlo sono state girate più di 32 ore di filmato. A breve il film verrà integrato con una serie di interviste fatte durante il viaggio e sarà anche tradotto in inglese per la distribuzione all’estero. Ultimamente sono giunte le richieste da varie regioni per la proiezione del film.

Hanno collaborato con Leone, per la realizzazione, Franco Prunotto e Alessandra Momo (voci), Davide Tosches (musiche), Massimo Pasteris (riprese video drone), Cristian Crudo ed Emanuele Biganzoli Riprese). L’aiuto produttore è Nazzarena Biffi, il montaggio è stato curato da Brox Video;

mastering Gianluca Patrito, sala di registrazione Al confine del bosco.

