La comunità palestrese ha festeggiato monsignor Gino Momo, saluggese, che – parroco in paese dall’agosto del 1981 – in questo 2022 festeggia il 60° di ordinazione presbiterale. «Sono il parroco in attività più vecchio della diocesi», ha detto scherzando il sacerdote. La messa è stata celebrata nella chiesa di San Giovanni alla presenza di mons. Cesare Caggiula, che, ordinato sacerdote a Palestro, ha tagliato il traguardo dei 50 anni di sacerdozio, di diversi preti della diocesi e dell’arcivescovo Marco Arnolfo. Presenti i familiari di mons. Momo, il sindaco di Palestro Giuseppe Cirronis [...]



