Il Canoa Club Saluggia organizza per sabato 17 e domenica 18 settembre la “Festa della Dora”.

Il ritrovo è sabato alle 9 presso la sede, all’imbocco del canale scaricatore, per la discesa guidata in kayak sulla Dora; a mezzogiorno è prevista una spaghettata, e alle 15 sarà possibile provare la discesa di soft rafting in gommone; la giornata si chiuderà con una “grigliata innaffiata di birra”.

Domenica alle 9.30 si replicherà la discesa di soft rafting in gommone; alle 12.30 altra spaghettata, e alle 14.30 un’ultima discesa di soft rafting.

Per partecipare occorre prenotare chiamando Federico al 340.1040183. Le discese in kayak saranno dedicate alle persone che hanno già praticato l’attività, mentre il soft rafting su gommone è per famiglie e bambini dai 5 anni in su.

