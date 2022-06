In frazione Sant’Antonino arriva la Festa della birra. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con la Regione Piemonte e il distaccamento piemontese dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

La festa si terrà la sera di sabato 18 giugno in piazza. I festeggiamenti inizieranno alle 19, con la grande grigliata di carne, a cura dei “Cinghios”. Alle 21 ci sarà il concerto della band “Graffito 93”. A seguire, ancora musica offerta da Dj Pavo. La Festa della birra 2022 sarà infine occasione per i giovani del paese di fare ulteriore festa: contestualmente alla sagra è infatti in programma la “Festa di Leva 25+1”, con i coscritti del 1996. Dalle 18 alle 19 sarà possibile avere la grigliata d’asporto. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

