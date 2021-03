SALUGGIA. Farinelli vuole comprare la proprietà “Pedrantoni”

L’Amministrazione comunale, il cui mandato scadrà tra un anno, intende acquistare l’area “Pedrantoni”, tra via Lusani e via General Demaria. Già nel 2013 la Giunta avrebbe voluto acquistarla per realizzare una piazza, avendola inserita nel piano regolatore come “area servizi”. Il nuovo progetto è però diverso: «stiamo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti