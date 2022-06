SALUGGIA. Il paese conferma alla guida del Comune, per il terzo mandato consecutivo, la lista “Insieme per la nostra gente”, con 1217 voti. Cambia però il sindaco: dopo dieci anni Firmino Barberis, non ricandidatosi, lascia il posto a Libero Farinelli, che negli ultimi anni è stato vicesindaco. Il candidato concorrente, Claudio Relino, con la lista “Progetto nuova Saluggia” si ferma a 782.

Scarso, però, il numero di votanti: solo 2065 su 3455 aventi diritto al voto; più di un saluggese su tre, quindi, non è andato alle urne. Cinque anni fa i votanti erano stati 2094 (poco più del 60% del corpo elettorale), dieci anni fa 2481.

