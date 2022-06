Con circa 400 voti in più rispetto allo sfidante Claudio Relino, il vicesindaco uscente Libero Farinelli è stato eletto sindaco. Il risultato non è ancora definitivo (sono in corso verifiche in un seggio del capoluogo) ma il margine tra i due candidati è ampio: Farinelli ha già ringraziato gli elettori e Relino ha già ammesso la sconfitta. Quanto alle preferenze dei consiglieri di maggioranza uscenti, buon risultato per Francesco Bernini a Saluggia e per Margherita Cotevino nella frazione Sant’Antonino. Pochi, però, i votanti: circa 2000, meno del 60% degli aventi diritto al voto.

ore 16, 17

A circa metà scrutinio, il candidato sindaco Libero Farinelli (lista “Insieme per la nostra gente”), vicesindaco uscente, è in vantaggio di un centinaio di voti rispetto allo sfidante Claudio Relino (lista “Progetto nuova Saluggia”). I conteggi proseguono lentamente, con la verifica delle preferenze ottenute dai candidati consiglieri delle due liste. iIl risultato definitivo dovrebbe essere proclamato verso le 17.

