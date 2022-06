Domenica 12 giugno si vota per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale.

Due le liste in campo: “Insieme per la nostra gente”, il gruppo che ha amministrato il paese negli ultimi dieci anni, non ripresenta il sindaco uscente Firmino Barberis, che dopo due mandati lascia il posto al suo vice, Libero Farinelli, 66 anni; con lui, in lista, buona parte degli attuali consiglieri di maggioranza e alcuni volti nuovi.