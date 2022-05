Si terrà domenica 8 maggio alle 16 nel cortile del PuntoLibro (casa parrocchiale, via Nicolello 2) di Sant’Antonino la premiazione del concorso letterario “PuntoLibro Don Pietro Gauzolino – racconto breve e poesia”.

Il concorso è stato un successo: circa 400 i testi ricevuti, arrivati da tutte le regioni italiane, da mezza Europa e non solo: da Francia, Germania, Israele, Romania, Uzbekistan e Bosnia Erzegovina. Hanno partecipato anche numerose scuole, dall’infanzia alle superiori.

Spiega il presidente del Gruppo Ragazzi Sant’Antonino, Daniele Drusian: «Abbiamo deciso di dare un premio ai primi tre classificati delle due categorie: racconti brevi e poesie, corrispondendo un buono da 200, 100 e 50 euro. I vincitori sono stati decretati da una commissione selezionata dal nostro consiglio direttivo, la quale ha deciso di aggiungere anche un paio di menzioni d’onore per le opere giunte dalle scuole». La giuria era composta da Pier Luigi Bobba, Paola Calgaro, Giuseppina Bosio, Mario Marino e Martina Decaroli.

Questi i primi tre classificati di entrambe le categorie:

– Sezione Racconti. Primo premio: Luigino Vador di Pordenone con il racconto Spinosa; secondo premio: Maria Paola Neato di Borgo d’Ale con il racconto Leonardo e Archimede; terzo premio: Marco Fusi di Nova Milanese con il racconto Che strazio.

– Sezione Poesia. Primo premio: Flavio Tamiro di Calco (Lecco), con la poesia Potenzialistico; secondo premio: Marta Spadaro di Roma con la poesia Conchiglia; terzo premio: Nicola Cordioli di Verona, con la poesia Quando non sarò.

Come detto, la giuria ha deciso per alcune menzioni d’onore, aggiungendo la categoria “Poeti in erba”, per l’impegno profuso nella ricerca di una forma espressiva non consueta. Il riconoscimento è andato ai 25 bambini di 4 anni della Sezione gialla della scuola d’infanzia “Grazia Deledda” di Bologna e al Laboratorio di poesia del liceo “Cotta” di Legnago.

«Abbiamo già avuto conferma dei vincitori che parteciperanno alla premiazione in presenza» aggiunge Drusian, che conclude: «Un grazie sincero per chi, nonostante le lontananze, ci è ancora vicino, e un grande ringraziamento anche a tutti coloro che ci hanno inviato opere dall’estero».

Tutti i manoscritti ricevuti verranno rilegati in due antologie, dedicate rispettivamente ai racconti e alle poesie e custoditi al PuntoLibro.

Commenti