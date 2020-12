SALUGGIA. Dj Symoz approda su “Hit Mania Dance 2021”

Dj Symoz approda su “Hit Mania Dance 2021” con la sua traccia musicale… una chiusura di anno col botto per il nostro Simone Moz. Impossibile non aver mai sentito parlare di questa storica compilation che racchiude i successi musicali dell’anno. Sarà acquistabile a partire dal 15 dicembre e la traccia in questione è la numero 11, contenuta nel cd 1, quello dedicato ai nuovi talenti. Il titolo è “Heaven” e gli autori sono Dj Symoz e il collega Tony Erre featuring Ewo Ramirez, un dj di Bologna.

“Sono molto contento, questo è davvero un sogno che si realizza… sia per me, che per Tony, che per Ewo – ci dice Dj Symoz molto emozionato -. ‘Hit Mania Dance’ è una compilation storica ed è tra le più vendute in Italia; farne parte è per noi un vero onore, di cui siamo lusingatissimi. Negli anni vi hanno preso parte grandi nomi della musica italiana e ora ci siamo noi… incredibile! Da ragazzini la compravamo, le collezionavamo tutte e ora possiamo aggiungere alla serie quella in cui ci siamo noi… che emozione indescrivibile! – aggiunge -. Un grosso ringraziamento lo dobbiamo a Nicolò Pentimone della ‘Boot Recordings’ e a Enrico Ranalli della ‘Urban Life Records’ per averci dato il massimo supporto in questa avventura. Un grazie anche a Simone Barbiere e Alice Pinna, i miei coach della palestra ‘Action Team Italia’ di Brandizzo, per aver accompagnato gli allenamenti e le varie storie su Instagram con la nostra musica. Ovviamente un altro ringraziamento va a tutte le persone che ci sono state e che ci sono vicine e che aumentano sempre più di numero. Grazie a tutti, davvero!”

