SALUGGIA. DiaSorin si rafforza in Cina: «Un nuovo polo a Shanghai»

DiaSorin, multinazionale con sede a Saluggia, ha annunciato nei giorni scorsi l’apertura del suo primo impianto di produzione e ricerca vicino a Shanghai. Sempre nei giorni scorsi la Food and Drug Administration ha dato il via libera alla commercializzazione negli Stati Uniti di 6 test per l’epatite [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti