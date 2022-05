L’assemblea degli azionisti di DiaSorin, la multinazionale di biotecnologie con sede a Saluggia che produce e commercializza kit di reagenti diagnostici in vitro utilizzati nell’immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare, ha approvato il bilancio del 2021. L’esercizio si è chiuso con un fatturato pari a 583,1 milioni di euro (+23,8%) e un utile netto pari a 138,8 milioni (-15,4%) per effetto dei minori dividendi ricevuti dalle controllate, dei costi finanziari del prestito obbligazionario e degli oneri non ricorrenti riferiti all’acquisizione Luminex.

L’assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo ordinario per complessivi 57,49 [...]