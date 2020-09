SALUGGIA. DiaSorin continua ad investire in Cina. Nuovo impianto produttivo

DiaSorin ha esteso l’attuale joint venture con FuYuan al Governo del distretto di Baoshan (Shanghai), due entità governative cinesi, con l’obiettivo di investire per l’apertura del primo sito di produzione e ricerca del gruppo in territorio cinese, a Shanghai.

La partnership strategica con FuYuan e Shanghai Baoshan District, si legge in una nota, permetterà a DiaSorin di migliorare ulteriormente il proprio posizionamento in Cina, configurandosi come produttore locale di test diagnostici di alta qualità ed accedendo a nuove opportunità di mercato riservate alle aziende manifatturiere locali.

Il nuovo sito industriale produrrà test innovativi nel campo dell’oncologia e dei disturbi metabolici, inclusi quelli relativi alla diagnosi dell’ipertensione. DiaSorin opera da oltre 10 anni in joint-venture con il governo cinese e, ad oggi, serve oltre 1.000 ospedali nel paese, forte del proprio posizionamento di leadership nel campo della diagnosi delle infezioni prenatali. Si prevede che al completamento del nuovo impianto produttivo, DiaSorin darà impiego ad oltre 300 persone in Cina.

