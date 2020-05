SALUGGIA. Coronavirus, tamponi alla “Residenza Uno”: tutti negativi

Tutti negativi al tampone gli ospiti della Residenza Uno posti in isolamento nei giorni scorsi per sintomi sospetti Covid-19.

Lo comunica il referente della Cooperativa Uno di Saluggia che gestisce la struttura, Roberto Amateis.

“Nella serata di ieri abbiamo ricevuto gli esiti dal laboratorio che fortunatamente chiariscono la situazione creatasi a seguito di due decessi sospetti, uno avvenuto in ospedale e l’altro in struttura, nonché di una serie di manifestazioni febbrili ed in qualche caso respiratorie, tutte forme lievi peraltro, che fortunatamente non sono correlate al Covid-19 – spiega Amateis -. Una bella notizia per i nostri ospiti, di cui ben 11 isolati in una zona della struttura trasformata in “zona rossa” e per tutti gli altri ospiti che negli ultimi giorni per precauzione avevano dovuto purtroppo rimanere in camera per evitare di propagare una possibile epidemia”.

“Ritorno alla normalità anche per il personale che nei giorni scorsi ha fatto i salti mortali dovendo lavorare nell’area a rischio organizzata e riorganizzata più volte col crescere dei “casi sospetti” considerando tutti gli 11 ospiti come potenzialmente infetti – prosegue Amateis -, nonché gestire in camera tutti gli altri ospiti. Se non altro è stata, considerando l’esito dei tamponi, una buona esercitazione di messa in atto dei protocolli predisposti a gestire un’emergenza epidemiologica all’interno della struttura”.

“Un particolare ringraziamento va al sindaco di Saluggia per l’interessamento mostrato – conclude -, ai giovani ma ben preparati medici dell’unità USCA che hanno immediatamente preso in carico i nostri ospiti con grande professionalità confrontandosi con il medico di base Dott.ssa Guarene, ogni giorno presente in struttura, e non da ultimo al Dottor Giuseppe Gulino che in qualità di responsabile dell’Unità di Crisi ci ha permesso di accelerare i tempi di esecuzione dei tamponi permettendoci di farli autonomamente, ovvero senza l’impiego di personale inviato dall’Asl, ma solo appoggiandoci al laboratorio analisi di Chivasso. Ovviamente si è trattata di un’esperienza per niente piacevole per tutti, operatori, ospiti e parenti che speriamo di non ripetere ma che alla fine si è rivelata solo un falso allarme… in un periodo in cui la prudenza è d’obbligo!”.

