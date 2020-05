SALUGGIA. Coronavirus: due morti sospette alla Residenza Uno. Il sindaco chiede i tamponi.

Servono i tamponi alla casa di riposo Residenza Uno di Saluggia. Subito. Ottanta ospiti sono a rischio e, insieme a loro, anche il personale.

Lo chiede la Cooperativa che gestisce la struttura e, soprattutto, lo ribadisce il sindaco Firmino Barberis con una lettera che porta la data di ieri ed è stata inviata al commissario straordinario e al direttore generale dell’Asl To 4, Angelo Testa e Lorenzo Ardissone.

L’allarme lanciato dal Comune di Saluggia è stato indirizzato anche al Governatore del Piemonte Alberto Cirio, all’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, alle Procure della Repubblica di Vercelli e di Torino e ai carabinieri di Chivasso e di Livorno Ferraris.

La situazione si sta facendo seria all’interno della struttura saluggese dopo due decessi per sospetto Covid-19 e altri pazienti che presentano i sintomi riconducibili al coronavirus.

“La Residenza Uno presenta forti criticità legate alla pandemia Covid-19 – scrive il sindaco Firmino Barberis -. La direzione sanitaria ha fatto richiesta urgente segnalando le criticità del caso di effettuare i tamponi di controllo al fine di accertare eventuali positività al Covid-19, ma purtroppo alla data odierna le richieste sono state disattese. La struttura ci sta segnalando due decessi la cui causa potrebbe essere attribuibile al Covid-19”.

Il primo cittadino saluggese ha chiesto “l’immediata esecuzione dei tamponi per gli ospiti, il personale dipendente della struttura Residenza Uno di Saluggia al fine di accertare la reale situazione sanitaria della stessa e per predisporre le opportune misure preventive di contenimento e salvaguardia della salute, non solo legate alle persone all’interno della struttura stessa ma anche a salvaguardia dei cittadini del nostro o di altri Comuni nei quali sono residenti i prestatori di servizio alla struttura Residenza Uno prima che sia troppo tardi e si debbano lamentare perdite umane a causa di una sottovalutazione della gravità del problema”.

Nella rsa Residenza Uno ci sono al momento 80 ospiti. Le persone scomparse con i sintomi del Covid-19 sono due donne.

I tamponi sarebbero necessari, oltre che urgenti, al fine di prevenire o perlomeno arginare per tempo un possibile focolaio di coronavirus.

