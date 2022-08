La locale sottosezione del Club Alpino Italiano organizza per domenica 28 agosto un’escursione al monte Meidassa e al Buco di Viso, nelle Alpi Cozie, con partenza da Pian del Re. E’ una montagna adiacente al monte Granero, lungo lo spartiacque tra la Val Pellice e la Valle Po, in prossimità della testata di entrambe. La vetta si presenta come un “panettone” detritico tondeggiante, di facile accesso, che garantisce un’ottima visuale sia sull’alta Valle Po che sul gruppo del Monviso e i laghi di Pian del Re. Scesi dal monte Meidassa si raggiunge la Francia risalendo il colle delle Traversette e si rientra in Italia attraverso il Buco di Viso. Per informazioni: Angelo Malvasia (338.7371722) o Claudia Boni (338.5937294).

