SALUGGIA. Cassa integrazione alla Livanova a causa del Covid

Il Coronavirus influisce anche sulle vendite dei dispositivi biomedicali. Il management della LivaNova ha informato le rappresentanze sindacali dello stabilimento saluggese che “nonostante gli sforzi per risolvere le difficoltà generate dalla pandemia, non sarà possibile riprendere appieno l’attività almeno per la prossima settimana”.

“A causa dell’impatto della pandemia globale di coronavirus – si legge nella nota diramata dall’azienda – LivaNova ha intrapreso delle azioni per ridurre la produzione di diverse linee di presso la sua struttura a Saluggia e in altri stabilimenti. Come molte altre aziende in tutto il mondo, stiamo rispondendo alle attuali condizioni del business. Sfortunatamente, ciò comporta il ricorso temporaneo alla cassa integrazione per parte del personale LivaNova di Saluggia”.

“Per supportare i dipendenti in questo momento di necessità, LivaNova sta usufruendo delle misure speciali previste dal decreto governativo n. 18 del 17 marzo 2020, che fornisce sostegno a breve termine ai lavoratori e alle imprese colpiti dalla crisi Covid-19.

La società prevede che questa interruzione di attività sarà temporanea, e conta di tornare il più presto possibile alle normali attività. Durante la pandemia globale di coronavirus, LivaNova ha aggiornato i sindacati sullo stato delle sue attività operative e ha informato questi partner in anticipo di eventuali cambiamenti che riguardassero i dipendenti. La società continuerà a lavorare attivamente con i sindacati nell’interesse dei dipendenti di LivaNova”.

“La salute e la sicurezza dei dipendenti è una priorità assoluta per LivaNova, che ha adottato diverse misure all’interno delle proprie strutture sulla base delle raccomandazioni da parte del governo italiano e dell’Organizzazione mondiale della sanità finalizzate a contrastare il contagio da parte del virus. La società – conclude la nota – riconosce l’impegno e gli sforzi instancabili di tutti i suoi dipendenti dall’inizio della crisi e apprezza la loro dedizione nel mantenere la continuità operativa nonostante le sfide della situazione Covid-19”.

Commenti