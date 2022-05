SALUGGIA. Il gruppo saluggese della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) coordinato dalla fiduciaria Vanda Osta organizza per domenica 8 maggio, in collaborazione con “Cammini divini” di Augusto Cavallo, la “Camminata per le mamme”, per diffondere un messaggio di prevenzione e di un corretto stile di vita nel giorno della Festa della mamma.

Il ritrovo è a partire dalle 8,30 sul piazzale della stazione, la partenza alle 9,30 per un percorso di 9 km nelle campagne saluggesi. Saranno presenti il presidente provinciale Lilt di Vercelli, Domenico Manachino, e la dietista Chiara Canton.

Prima, durante e dopo la manifestazione sarà possibile acquistare le azalee per la prevenzione (costo 10 euro), che si possono prenotare chiamando i numeri 349.7876731, 328.8333963, 327.6124804.

Al termine i partecipanti potranno fermarsi al pranzo organizzato dal Consorzio a tutela del fagiolo di Saluggia, con panissa e altre specialità (costo 15 euro; necessaria prenotazione ai numeri sopra indicati). L’intero ricavato verrà devoluto alle attività di prevenzione della Lilt vercellese.

