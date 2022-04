SALUGGIA. L’associazione Vita Tre si appresta ad approvare il bilancio; per giovedì 28 aprile, alle 15 nel salone del Centro Vita, è stata infatti convocata l’assemblea dei soci. Spiega il presidente Luigi Tecchio: «L’anno scorso è andato decisamente bene: abbiamo aumentato il numero dei servizi e anche i chilometri percorsi per gli accompagnamenti dei soci. Il tutto chiudendo l’anno con qualche migliaio di euro in attivo». L’assemblea sarà anche occasione per il direttivo per presentare il bilancio previsionale e la programmazione per l’anno in corso. Tutto bene, quindi? Non proprio: si discuterà infatti l’espulsione di un socio per “comportamento indegno” . Sull’argomento il presidente Tecchio rimane però sul vago: «E’ una questione sulla quale preferisco soprassedere. Ci sono stati comportamenti che potrebbero mettere in cattiva luce l’associazione: comportamenti che non condividiamo e non accettiamo».

