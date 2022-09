Dal giugno scorso, da quando è in carica il nuovo Consiglio comunale, per due volte il gruppo di minoranza “Progetto nuova Saluggia” guidato da Claudio Relino ha protocollato in Municipio la richiesta «di poter disporre di una sede, presso un locale comunale, ove svolgere tutte le attività richieste per l’adempimento del proprio mandato»; il gruppo aveva chiesto di usare il locale nelle serate di lunedì o martedì, dalle 20 a mezzanotte.

Il 16 settembre la Giunta presieduta dal sindaco Libero Farinelli ha approvato una delibera con cui «ha individuato nel locale [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.