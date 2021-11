SALUGGIA. «Aiutatemi a trovare i miei cani. Sono malati e hanno bisogno di cure». E’ l’appello lanciato da Elisa Turco, saluggese residente a Sant’Antonino. I due animali, una femmina nera di 7 anni e un maschio bianco di 6, si sono allontanati da casa venerdì 5 novembre, probabilmente approfittando di un cancello chiuso male. Da allora non c’è più stata traccia di loro.

«Abbiamo fatto appelli sui social, affisso volantini nei paesi a Saluggia e nei paesi vicini, avvertito canili e avvisato cacciatori, ma non sono mai stati avvistati. Siamo disperati» racconta Elisa, che per ritrovare i suoi cani ha anche fatto intervenire a proprie spese un cane molecolare, arrivato da un addestramento di Novi Ligure.

Proprio queste ricerche specifiche fanno pensare ad Elisa che Stella e Trevor, questi i nomi dei due animali, siano stati presi da qualcuno: «Le tracce seguite dal cane molecolare non vanno a oltre un chilometro da casa nostra. E’ probabile che qualcuno li abbia trovati e portati via. Spero non gli sia successo nulla di brutto. Abbiamo anche provato a fare ricerche con un drone, senza risultati. Sembrano essersi volatilizzati» continua la donna.

Come detto, i cani di Elisa hanno problemi di salute e per il bene della loro salute non possono stare troppo tempo lontani da casa.

«Stella soffre di allergie può mangiare solo cibo specifico, mentre Trevor è un cane cardiopatico, ha bisogno di assumere medicine e di essere costantemente monitorato. In natura o a casa di altre persone potrebbero non sopravvivere. Se qualcuno li avesse trovati, lo preghiamo di riportarceli il più in fretta possibile».

Per il ritrovamento di Stella e Trevor Elisa Turco offre una ricompensa. Per qualsiasi segnalazione è possibile contattare il canile di Saluggia o telefonare al 3474216957. Stando alle dichiarazioni della padrona, i due cani sono docili e si fanno avvicinare senza risultare aggressivi.

Federico Valletta

