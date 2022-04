Adriana Bonisolo è la titolare de “La Bottega del Cucito” di via Lusani 29 a Saluggia. Da piccina non pensava che sarebbe diventata sarta da grande, anche se la passione per il cucito era già viva in lei.

Nativa di Torrazza Piemonte, classe 1966, ci racconta di come da piccola fosse un maschiaccio. “Giocavo in cortile con mia sorella, abitavamo in una cascina ed eravamo molto ‘ruspanti’ – comincia a raccontare Adriana -. Ero, però, anche molto creativa e a 10/12 anni ho [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.