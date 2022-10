Giovedì 20 ottobre all’Università della Terza Età – al Centro Vita, in via senator Faldella, alle 15 – Sabrina Gonzatto e Giulio Graglia presentarenno il volume Admanvis, curato dalla Gonzatto stessa ed edito da Buendia Books, sulla figura del saluggese Giovanni Graglia, artista ad ampio spettro per passione.

Il volume racconta la vita di Giovanni Graglia bambino e adolecente, gli studi e l’inizio del lavoro alla Stipel, fino al momento dell’incontro con la futura moglie. Graglia a Saluggia è nato e vissuto, poi ha studiato a Torino e si è spostato a Fossano. Il racconto, che è in prima persona ed è recuperato da un’autobiografia di Graglia cominciata e presumibilmente mai finita, ci porta a vivere con gli occhi di chi era presente la campagna, la crisi del ’29, la guerra, la Resistenza: eventi enormi ma raccontati da un sentimento privato, singolo, di un ragazzo che aveva inevitabilmente poca coscienza dell’enormità che stava vivendo. Così vediamo di riflesso l’indottrinamento fascista ma godiamo dell’appuntamento fisso della domenica al cinema di Saluggia, subiamo i bombardamenti a Torino come evento di contorno ma siamo addentro alle difficoltà della mancanza di cibo e di lavoro della famiglia. Conosciamo un bambino che lascia in un campo la sorella di un anno per giocare a pallone con gli amici, un ragazzo che decide di entrare in seminario perchè è la strada più sicura per garantirsi un futuro, un giovane che deve scegliere se insegnare o accettare un posto in Stipel. Soprattutto, sempre presente, viene fuori la passione di Graglia per il cinema e per il teatro, che tanta parte avranno nella sua vita. E’ il panorama globale di un luogo e di un tempo a rimanere nella memoria di chi legge questo Admanvis, che è in fondo un diario di ricordi, vivo, vitale. E in effetti Admanvis è la traduzione piemontese del felliniano “Amarcord”, ancora una volta a simboleggiare la presenza attiva e continua del cinema e dell’arte nel mondo di Giovanni Graglia.

