E’ tutto pronto per “Al dì dla festa”, la patronale della frazione Sant’Antonino organizzata dalla Pro Loco, che – dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia – si svolgerà dal 19 al 22 agosto con serate gastronomiche e musicali e molti altri eventi.

Venerdì 19 alle 20 è in programma la “Cena della paella rossa”. Alle 21 aprirà il banco di beneficienza pro oratorio, organizzato dal “Gruppo ragazzi Sant’Antonino”; sempre alle 21 al “Puntolibro” vi sarà l’inaugurazione di “Paesaggi e visioni”, mostra delle opere del saluggese Gaetano Moretti; contestualmente verrà aperto anche il museo della Parrocchia, sempre a cura del Gruppo Ragazzi. A chiudere la serata sarà la “Festa dei giovani”, con la “Discomobile Radio Gran Paradiso”, con ingresso libero.

Sabato 20 dalle 16 alle 19 sarà possibile fare un giro in carrozza per le strade di campagna intorno alla frazione. Alle 19.30 in piazza aprirà il “Ristorante estate”; specialità della serata: panissa con fagioli di Saluggia e costine in umido. Alle 21 riapriranno le mostre e il banco di beneficenza, e dalle 22 si ballerà con l’orchestra “I Roeri”, sempre con ingresso libero.

La giornata di domenica 21 si aprirà alle 9, con “Ruote-Raggi-Rogge”, 7° motoraduno d’epoca organizzato da Fortunato Giacobbe; ritrovo dei motocicli in piazza, con partenza per il motogiro previsto per le 10.30. Alle 11.15 sarà celebrata la messa, a cui seguirà la tradizionale processione,accompagnata dalla Banda musicale. Alle 13 ci sarà il “Pranzo del motociclista”, aperto a tutti, con premiazioni a seguire. Alle 16 nel cortile delle scuole “Pomeriggio in allegria”, con intrattenimento musicale a cura della Banda. Dalle 16 alle 19 si potranno nuovamente fare giri in carrozza, mentre dalle 19.30 il “Ristorante estate” proporrà agnolotti al ragù e fritto misto alla piemontese. In serata riapriranno le mostre e il banco di beneficenza, e dalle 22 tutti in pista con la musica dell’orchestra “Giuliano e i Baroni”.

Lunedì 22 alle 11.15 sarà celebrata una messa per i defunti. Alle 19.30 il “Ristorante estate” proporrà penne allo scoglio e fritto di mare. Si potranno ancora visitare le mostre e tentare la fortuna al banco di beneficenza, e alle 22 inizierà l’animazione latina proposta da “Latin Angels”, sempre con ingresso libero.

Per cenare al “Ristorante d’estate” è gradita la prenotazione, obbligatoria per gli asporti; per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 349.2702500 (Lele), 348.4101053 (Giacomo) e 349.5694926 (Elia).

