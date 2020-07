SALUGGIA. A Casa Faldella il libro su Giovanni Settia

Proseguono gli “Incontri d’estate” organizzati dalla Biblioteca Civica “Giovanni Faldella”: presentazione di libri a cura degli autori, alle 21 nel cortile di Casa Faldella.

Dopo quello del 9 luglio, quando Renato Bianco ha presentato il suo romanzo Quel primo bacio, e quello del 16, con Sorsi: come farsi una cultura alcolica di Marco Scardigli e Roberto Sbaratto, la sera di giovedì 23 Giovanni Momo presenterà il libro Giovanni Settia, sulla figura del giovane seminarista saluggese morto cinquant’anni fa in un incidente motociclistico in Bolivia, dov’era in missione, alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale. Il volume pubblicato allora è stato ristampato a cura del Comune di Saluggia ed è in distribuzione gratuita.

