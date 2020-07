SALUGGIA. A Casa Faldella i Sorsi di Sbaratto e Scardigli

Proseguono gli “Incontri d’estate” organizzati dalla Biblioteca Civica “Giovanni Faldella”: presentazione di libri a cura degli autori, alle 21 nel cortile di Casa Faldella.

Dopo quello del 9 luglio, quando Renato Bianco ha presentato il suo romanzo Quel primo bacio, il prossimo incontro è in programma per giovedì 16: Marco Scardigli e Roberto Sbaratto presenteranno Sorsi: come farsi una cultura alcolica. Per gli amanti del vino e dei liquori ma anche dei libri: il volume racconta le bevande alcoliche nella nostra cultura. Come se fosse una grande degustazione, fra le pagine si assaggiano vari punti di vista e modi espressivi differenti.

Occorre presentarsi muniti di mascherina, e i posti saranno limitati per necessità di distanziamento. In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati.

